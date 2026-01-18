Energy Time Campobasso-Terni Volley Academy 1-3 nuova sconfitta per i dragons

Da ternitoday.it 18 gen 2026

La Terni Volley Academy ha subito una sconfitta nella trasferta contro EnergyTime Campobasso, conclusa con il punteggio di 3-1. La squadra ha affrontato la partita con determinazione, ma non è riuscita a ottenere il risultato desiderato. Questa gara si inserisce in un percorso di campionato caratterizzato da sfide impegnative, che richiedono continuità e impegno per migliorare le prestazioni future.

Ancora una sconfitta per la Terni Volley Academy, che torna a mani vuote dalla trasferta di Vinchiaturo battuta 3-1 dalla EnergyTime Campobasso nell’anticipo di serie A3 maschile. Un risultato che non racconta fino in fondo l’equilibrio visto per larghi tratti del match, almeno nei primi tre set. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

