Energy Time Campobasso-Terni Volley Academy 1-3 nuova sconfitta per i dragons

La Terni Volley Academy ha subito una sconfitta nella trasferta contro EnergyTime Campobasso, conclusa con il punteggio di 3-1. La squadra ha affrontato la partita con determinazione, ma non è riuscita a ottenere il risultato desiderato. Questa gara si inserisce in un percorso di campionato caratterizzato da sfide impegnative, che richiedono continuità e impegno per migliorare le prestazioni future.

