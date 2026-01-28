dal 29 gennaio nelle sale le cose non dette il nuovo film di gabriele muccino con un super cast il video di amicait

(askanews) – Cosa accade e cosa si innesca quando un amore sta venendo meno per troppi silenzi e cose taciute? Gabriele Muccino, nel suo nuovo film, Le cose non dette, dal 29 gennaio nelle sale, torna a indagare i sentimenti e le relazioni umane. Due coppie di amici con problemi diversi, Carlo ed Elisa, Stefano Accorsi e Miriam Leone, e Anna e Paolo, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, partono per un viaggio a Tangeri, in Marocco, questi ultimi due con la figlia adolescente. E lì, in un ambiente diverso, e con l’arrivo di una ragazza misteriosa, non per tutti, si trovano a fare i conti con segreti e questioni irrisolte che sconvolgeranno i loro rapporti. 🔗 Leggi su Amica.it

'Le cose non dette', il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.

