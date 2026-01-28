Dal 29 gennaio nelle sale Le cose non dette il nuovo film di Gabriele Muccino con un super cast Il video di Amicait
(askanews) – Cosa accade e cosa si innesca quando un amore sta venendo meno per troppi silenzi e cose taciute? Gabriele Muccino, nel suo nuovo film, Le cose non dette, dal 29 gennaio nelle sale, torna a indagare i sentimenti e le relazioni umane. Due coppie di amici con problemi diversi, Carlo ed Elisa, Stefano Accorsi e Miriam Leone, e Anna e Paolo, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, partono per un viaggio a Tangeri, in Marocco, questi ultimi due con la figlia adolescente. E lì, in un ambiente diverso, e con l’arrivo di una ragazza misteriosa, non per tutti, si trovano a fare i conti con segreti e questioni irrisolte che sconvolgeranno i loro rapporti. 🔗 Leggi su Amica.it
Approfondimenti su Gabriele Muccino
Gabriele Muccino torna al cinema con “Le cose non dette”: uscita il 29 gennaio 2026
‘Le cose non dette’: il nuovo film di Gabriele Muccino
‘Le cose non dette’, il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.
Ultime notizie su Gabriele Muccino
Argomenti discussi: Cartellone regionale dei riti della Settimana Santa: dal 29 gennaio domande per contributi organizzazione manifestazioni; Disinfestazione il 29 gennaio nelle vie Della Vite ed Eroi D'Italia; Giovedì 29 gennaio si rinnova la tradizione della Giöbia; Circuito Cinema: la programmazione dal 29 gennaio al 4 febbraio.
Ztl, dal 29 gennaio scattano le multe. I vigili avvertono gli automobilisti con volantini e pattuglie ai varchiÈ finita la pacchia. Ultimi giorni senza multe. Da giovedì 29 gennaio chi entrerà nella Zona a traffico limitato del centro storico e di borgo San Giuliano senza permesso – che sia quello permanente o ... ilrestodelcarlino.it
Ztl, dal 29 gennaio scattano le sanzioni: migliaia di permessi rilasciatiProsegue a Rimini l’attività di informazione e accompagnamento all’entrata a regime della nuova Zona a traffico limitato del centro ... ilrestodelcarlino.it
A quasi 55 anni, Stefano Accorsi è iper palestrato nel ruolo che gli ha assegnato Gabriele Muccino nel nuovo film. Le cose non dette e le liti con Miriam Leone per le scene di sesso https://spettacoli.tiscali.it/photogallery/gallery/Accorsi-stra-pompato-sul-set-e-le - facebook.com facebook
Reply AI Film Festival su @SkyItalia ! Gabriele Muccino, presidente della giuria dell'edizione attuale del #ReplyAIFilmFestival, parlerà dell'influenza dell'IA sulla realizzazione cinematografica mercoledì 28 gennaio alle 20:55 su Sky Cinema Stories. Anche o x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.