Sci alpino i promossi e bocciati del fine settimana | Giovanni Franzoni Re della Streif! Shiffrin leggendaria Colturi e Ljutic disperse

Ecco un’introduzione obiettiva e chiara: Nel fine settimana dello sci alpino, si sono distinti alcuni atleti, tra promossi e bocciati. Giovanni Franzoni si è affermato come protagonista, vincendo la discesa di Kitzbuehel e confermandosi come “Re della Streif”. Mentre Shiffrin ha dimostrato ancora una volta il suo talento, altri come Colturi e Ljutic hanno incontrato difficoltà. Un quadro variegato di risultati che segnano la stagione degli atleti italiani e

I PROMOSSI. GIOVANNI FRANZONI: cos'ha fatto Franzoni! Re della Streif! L'azzurro ha centrato il successo nella discesa delle discese, quella di Kitzbuehel. Una vittoria che va a completare due settimane indimenticabili per il nostro alfiere. Dopo aver fatto grandissime cose a Wengen, ovvero successo in superG e terzo in discesa, prosegue anche in Austria vincendo una gara sensazionale davanti a un Marco Odermatt che voleva il gradino più alto del podio sulla Streif con tutte le sue forze. Giovanni Franzoni non si ferma più e sta finalmente mettendo in mostra tutte le qualità che sapevamo avesse.

