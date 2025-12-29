Sci alpino i promossi e bocciati del fine settimana | Schwarz che rinascita! Shiffrin sa solo vincere Odermatt ancora fuori dal podio

Ecco un’introduzione adatta: Nel fine settimana dello sci alpino, si sono delineati i protagonisti e le sorprese della stagione. Marco Schwarz si riscatta con una vittoria significativa, mentre Mikaela Shiffrin continua la sua avanzata inarrestabile. Dall’altra parte, Marco Odermatt fatica a salire sul podio, evidenziando un momento di difficoltà. Analizziamo i principali risultati e le tendenze di questa intensa giornata di competizioni.

I PROMOSSI. MARCO SCHWARZ: che vittoria, che ritorno, semplicemente Marco Schwarz. L’austriaco sta riemergendo dopo l’ennesimo grave infortunio della carriera e lo fa a suon di risultati. Dopo aver vinto sulla Gran Risa in gigante, si ripete anche in superG a Livigno. Una conferma di come il peggio sia alle spalle e che il Circo Bianco, e noi appassionati, abbiamo riabbracciato un campione che può davvero vincere in ogni specialità. DOMINIK PARIS: non avrà vinto a Livigno, non sarà salito sul podio, ok, ma l’altoatesino sembra davvero avere intrapreso un percorso importante verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Schwarz che rinascita! Shiffrin sa solo vincere, Odermatt ancora fuori dal podio Leggi anche: Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana di Soelden. Odermatt sa solo vincere, Scheib che sorpresa! Leggi anche: Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Odermatt già in fuga, Vinatzer “gigante”, Colturi rimandata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sci alpino, i promossi e bocciati tra Val Gardena, Val d’Isere e Alta Badia. Goggia c’è, Kristoffersen no; Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Schwarz che rinascita! Shiffrin sa solo vincere, Odermatt ancora fuori dal podio; Sci alpino, le possibili convocate dell’Italia per le Olimpiadi. Incognita slalom, pochi ballottaggi nella velocità; Quando ricomincia lo sci alpino dopo Natale? Niente Bormio, novità Livigno (ma solo con una gara), torna Semmering. Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Schwarz che rinascita! Shiffrin sa solo vincere, Odermatt ancora fuori dal podio - I PROMOSSI MARCO SCHWARZ: che vittoria, che ritorno, semplicemente Marco Schwarz. oasport.it

Sci alpino, i promossi e bocciati tra Val Gardena, Val d’Isere e Alta Badia. Goggia c’è, Kristoffersen no - PROMOSSI SOFIA GOGGIA: la bergamasca centra il successo in superG, il 27° della sua carriera in Coppa del Mondo e conferma di essere in un momento di ... oasport.it

Mosso dal suo buon cuore e dalla necessita del caso, Babbo Natale è approdato a Versa. Stavolta aveva il cappello di alpino e portava con sé, dentro un furgone, doni molto utili con i quali ha fatto felici dieci famiglie che, avvisate del suo arrivo, lo attendevan - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.