Schillaci Gemmato Campitiello Mattei all’evento ‘Sanitari per il Sì’

A Roma, durante l'evento promosso dal Comitato Sanitari per il Sì, erano presenti diversi rappresentanti del ministero della Salute, tra cui Schillaci, Gemmato, Campitiello e Mattei. L’incontro ha visto la partecipazione di figure di rilievo del settore sanitario, tutte sedute tra il pubblico, in attesa di intervenire o ascoltare le discussioni in corso. La presenza di questi esponenti ha attirato l’attenzione dei presenti.

(Adnkronos) – Un bel pezzo di peso del ministero della Salute in platea a Roma all’evento promosso dal Comitato Sanitari per il Sì. Ultimo ad arrivare è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ma prima di lui era arrivato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. In prima fila anche Marco Mattei, Capo di Gabinetto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Caso Aifa, la lettera di Gemmato a Schillaci e il futuro dell’AgenziaNuova puntata del ‘caso Aifa’: Gemmato scrive a Schillaci aprendo a un confronto sul futuro dell’Agenzia. Spesa farmaceutica fuori controllo, anche il sottosegretario Gemmato contro Aifa: ma Schillaci lo ignoraNon ci sono ancora passi avanti nel confronto che si è aperto tra il ministro della Salute Orazio Schillaci e i vertici dell’Aifa, l’Agenzia del... Una selezione di notizie su Schillaci Gemmato Campitiello Mattei... Schillaci, Gemmato, Campitiello, Mattei all’evento ‘Sanitari per il Sì’(Adnkronos) - Un bel pezzo di peso del ministero della Salute in platea a Roma all’evento promosso dal Comitato Sanitari per il Sì. Ultimo ad arrivare è stato ... tuobenessere.it Caso Gemmato. Schillaci: Nessun conflitto d’interessi a suo carico, come riconosciuto anche da AnacIl sottosegretario alla Salute possiede il 25 per cento di una farmacia, poi diventato 33 per cento dopo un lascito testamentario, e il 10 per cento della società Therapia Srl. Ultimata l'istruttoria ... quotidianosanita.it