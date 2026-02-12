Spesa farmaceutica fuori controllo anche il sottosegretario Gemmato contro Aifa | ma Schillaci lo ignora

Martedì 11 febbraio, il ministro della Salute Orazio Schillaci si è confrontato con Pierluigi Russo, direttore scientifico dell’Aifa. La discussione si è concentrata sulla spesa farmaceutica, che continua a salire in modo preoccupante. Anche il sottosegretario Gemmato ha criticato pubblicamente le scelte dell’Aifa, ma Schillaci sembra ignorare le proteste e non ha annunciato cambi di rotta. La situazione resta tesa e nessuno sembra trovare una soluzione immediata.

Martedì 11 febbraio il ministro della Salute Orazio Schillaci ha incontrato il direttore scientifico dell'Aifa, l'Agenzia del farmaco, Pierluigi Russo. Stanno discutendo i possibili interventi per contenere la spesa farmaceutica, fuori controllo come mai era avvenuto in passato. Schillaci il 4 febbraio aveva scritto una lettera con toni ultimativi nella quale evidenziava la perdita di "credibilità complessiva" dell'Agenzia e chiedeva con urgenza "chiarimenti" e "misure correttive". Il presidente dell'Aifa, Robert Nisticò, ha promesso di rispondere "entro la scadenza" indicata dal ministro, che è il 18 febbraio.

