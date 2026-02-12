La decisione sul futuro dell’Aifa tiene banco da settimane. Il ministro Gemmato ha scritto una lettera a Schillaci, ma ancora non ci sono risposte chiare. L’agenzia, che dovrebbe regolare i farmaci in Italia, sembra attraversare una fase di incertezza. Intanto, i protagonisti attendono e i cittadini si chiedono cosa cambierà davvero nel settore farmaceutico.

Ormai il futuro dell’ Aifa (Agenzia italiana del farmaco ) sembra al centro di una serie tv o, considerato il mezzo, di un romanzo epistolare a puntate. Infatti dopo la lettera con la quale il ministro della Salute Orazio Schillaci chiedeva chiarimenti urgenti ai vertici dell’Agenzia di via del Tritone sullo sforamento della spesa farmaceutica, arriva una nuova missiva ‘a tema Aifa’, questa volta indirizzata a Schillaci dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Ad anticipare la notizia è, ancora una volta, ‘Quotidiano Sanità’. Nella comunicazione – datata 11 febbraio – Gemmato afferma di aver appreso dagli organi di stampa il contenuto della lettera ai vertici dell’Aifa, nella quale il ministro manifestava “disappunto in merito allo sforamento della spesa farmaceutica”, sottolineando come le “ polemiche interne all’agenzia hanno compromesso la credibilità complessiva del sistema di governance farmaceutica nazionale” e chiedendo “chiarimenti urgenti” e adeguate “misure correttive”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Aifa, la lettera di Gemmato a Schillaci e il futuro dell’Agenzia

Approfondimenti su Aifa Futuro

Martedì 11 febbraio, il ministro della Salute Orazio Schillaci si è confrontato con Pierluigi Russo, direttore scientifico dell’Aifa.

Il ministro della Salute ha scritto una lettera dura ai vertici dell’Aifa, chiedendo chiarimenti sulla spesa farmaceutica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Aifa Futuro

Argomenti discussi: Esplode il caso spesa farmaceutica, Schillaci scrive ad Aifa: Credibilità compromessa; Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede chiarimenti urgenti e misure correttive all’Aifa; Schillaci: altolà sulla corsa della spesa farmaceutica, Aifa metta un freno; Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede chiarimenti all'Aifa.

Farmaceutica, il caso sulla crescita della spesa e la lettera di Schillaci all’AifaIl ministro segnala le «criticità significative» e chiede report sulle spese e azioni messe in campo per ridurre i costi ... italiaoggi.it

Aifa. Nuova puntata: dopo la lettera di Schillaci sul boom della spesa, Gemmato scrive al Ministro: Piena vicinanza rispetto ad ogni iniziativa che vorrai assumere in merito ...Dopo la richiesta di chiarimenti del Ministro Schillaci ai vertici Aifa sullo sforamento della spesa farmaceutica, il sottosegretario Gemmato scrive al Ministro proponendo un confronto sul futuro dell ... quotidianosanita.it

Esplode il caso spesa farmaceutica, Schillaci scrive ad Aifa: “Credibilità compromessa” x.com

L'associazione nelle scorse settimane ha inviato una pec ad Aifa, segnalando il caso di una donna con epilessia e disturbo dello spettro autistico, in terapia stabile da anni con questa specifica formulazione, oggi irreperibile. La formulazione in granulato, si sot - facebook.com facebook