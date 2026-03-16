Schianto all’incrocio per una mancata precedenza | feriti mamma papà e figlioletto

Una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica 15 marzo a Montichiari. L’incidente è avvenuto all’incrocio a causa di una mancata precedenza. Sono rimasti feriti una donna, un uomo e un bambino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. La famiglia è stata trasferita in ospedale per le cure del caso.

Una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica 15 marzo a Montichiari. Erano da poco passate le 23.30 quando due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Mantova e via Felice Cavallotti, regolato da un semaforo che a quell’ora funzionava con la luce gialla lampeggiante. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Salò, intervenuta per i rilievi, una delle due vetture avrebbe svoltato in via Mantova senza rispettare la precedenza, centrando in pieno un’auto che procedeva dritta. L’impatto è stato violento: un forte boato e grande spavento soprattutto per mamma, papà e il figlio di 12 anni che viaggiavano a bordo di uno dei due veicoli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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