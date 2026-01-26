Schianto all' incrocio per una mancata precedenza | 2 persone coinvolte

Domenica sera si è verificato un incidente in Via Irta a Desenzano del Garda, una strada a senso unico molto trafficata. Due persone sono state coinvolte in uno schianto causato da una mancata precedenza. La zona, già nota per alcuni incidenti precedenti, continua a richiamare attenzione sulla sicurezza stradale in questa arteria. Le autorità stanno valutando le cause e adottando eventuali misure per prevenire ulteriori incidenti.

Sinistro stradale domenica sera in Via Irta a Desenzano del Garda, strada a senso unico molto trafficata e per questo in passato già teatro di diversi incidenti. Poco dopo le 18.30, a seguito di una mancata precedenza, una Ford Puma e una Dacia Duster si sono scontrate all'incrocio: si è trattato di uno schianto frontale-laterale. Due le persone coinvolte, ma che fortunatamente non hanno nemmeno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia Stradale di Desenzano, con il supporto dei Carabinieri intervenuti per la gestione della viabilità: la strada è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

