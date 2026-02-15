Livorno muore a 52 anni vittima di un malore in casa | tragedia in via San Carlo

Un uomo di 52 anni è morto domenica pomeriggio a Livorno, colpito da un malore improvviso mentre si trovava nel suo appartamento di via San Carlo. La vittima stava seduta sul divano quando ha iniziato a sentirsi male, ma nonostante i tentativi di soccorso, non è riuscita a riprendersi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per lui non c’era più niente da fare.

Tragedia nel pomeriggio di questa domenica 15 febbraio, a Livorno, dove un 52enne è morto in seguito a un malore tra le mura di casa, in via San Carlo. Secondo quanto appreso, l'uomo si è improvvisamente sentito male nel primo pomeriggio di oggi, accasciandosi a terra. Immediata la chiamata alla centrale del numero unico di emergenza che ha inviato sul posto un'ambulanza della Svs di via San Giovanni e l'automedica del 118, con il personale sanitario che ha subito iniziato le manovre rianimatorie. Tuttavia, nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, per il 52enne purtroppo non c'è stato niente da fare.