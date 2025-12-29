La Spezia, 29 dicembre 2025 – La città di Ormea piange la scomparsa di Edoardo Mao, noto maestro di sci di 52 anni, deceduto improvvisamente nella sua abitazione. La perdita ha colpito profondamente la comunità locale e il mondo dello sport, in particolare quello dello sci, a cui Edoardo ha dedicato gran parte della sua vita. La notizia si diffonde mentre si approfondiscono le cause dell’accaduto.

La Spezia, 29 dicembre 2025 – Il mondo dello sci spezzino e della Guardia Costiera sta piangendo l’improvvisa scomparsa di Edoardo Mao che si è spento a soli 52 anni a Ormea, in Provincia di Cuneo, dove si era trasferito insieme alla mamma. Ha avuto un improvviso malore e nonostante l’intervento dei sanitari il suo cuore ha smesso di battere. Edoardo insieme al fratello maggiore Emanuele così come il padre Marchisio hanno insegnato, avvicinato e fatto innamorare gli spezzini, e non soltanto, del brivido e fascino della montagna e dello sci. Una disciplina che Edo ha praticato fin da piccolo proprio grazie agli insegnamenti del padre ex incursore, maestro, scalatore e guida alpina molto conosciuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città piange Edoardo. Muore a 52 anni il noto maestro di sci, la tragedia a casa della mamma

