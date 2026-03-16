Scherzi a parte 2026 ospiti e vittime della terza puntata del 16 marzo su Canale 5

Stasera, su Canale 5, va in onda la terza puntata di Scherzi a Parte 2026, trasmissione condotta da un volto noto. Durante l’episodio, sono state coinvolte diverse persone come protagoniste di scherzi e situazioni create ad hoc. La puntata è stata trasmessa lunedì 16 marzo e ha visto la partecipazione di vari ospiti e vittime coinvolte negli scherzi.

Torna l’appuntamento con Scherzi a Parte 2026 con tante nuove “vittime” protagoniste della terza puntata di stasera, lunedì 16 marzo, su Canale 5. Scherzi a parte 2026, le “vittime” della terza puntata del 16 marzo. Stasera, lunedì 16 marzo 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la terza puntata di “ Scherzi a parte “, la nuova edizione del popolare programma televisivo condotto da Max Giusti su Canale 5. Prosegue il successo dello storico show di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi davvero irresistibili. Tra le novità di questa edizione la presenza di Max Giusti pronto a presentare gli scherzi con monologhi inediti per poi commentare i filmati in studio insieme alle vittime degli scherzi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Scherzi a parte 2026, ospiti e vittime della terza puntata del 16 marzo su Canale 5 Articoli correlati Scherzi a parte 2026, ospiti e “vittime” della seconda puntata del 9 marzo su Canale 5Dopo il grandissimo successo di ascolti della puntata del debutto torna Scherzi a parte in prima serata su Canale 5. Una raccolta di contenuti su Scherzi a parte 2026 ospiti e vittime... Temi più discussi: Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le vittime del 9 marzo; Chi saranno le nuove vittime stasera di Scherzi a parte?; Scherzi a parte: Le vittime della seconda puntata Video; Scherzi a parte, Max Gusti mette nei guai l’ex Selvaggia Lucarelli (c’è anche Samira Lui): cosa vedremo. Scherzi a parte 2026, tra le vittime illustri della terza puntata Massimo Boldi e Rocco CasalinoTerzo appuntamento con lo show comico condotto da Max Giusti. Vittime illustri di stasera Massimo Boldi e Marina La Rosa ... iodonna.it Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntataScherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntata. Gli scherzi della puntata del 9 marzo 2026 su Canale 5 ... tpi.it Nuovi scherzi in arrivo nella terza puntata di “Scherzi a Parte”. Da Massimo Boldi a Francesca Chillemi, ecco chi cadrà nella trappola di Max Giusti - facebook.com facebook Gli «Scherzi» di Max Giusti conquistano anche i giovani x.com