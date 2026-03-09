Scherzi a Parte 2026 | le anticipazioni ospiti vittime della seconda puntata

Stasera, lunedì 9 marzo 2026, va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Scherzi a Parte 2026, lo show condotto da Max Giusti che torna con quattro nuove puntate. La trasmissione prevede scherzi a personaggi noti e vittime inconsapevoli, coinvolgendo diversi ospiti e situazioni inedite. La puntata si concentra su vari scherzi e colpi di scena, offrendo intrattenimento e momenti divertenti al pubblico.

Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, scherzi, vittime) della seconda puntata, 9 marzo. Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, va in onda la seconda puntata di Scherzi a parte 2026, lo storico format di Canale 5 che torna per quattro nuove puntate con la conduzione di Max Giusti. Ma chi sono le vittime di questa sera? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni, vittime, ospiti, scherzi. Attori, ballerine, giornaliste, gli scherzi non hanno risparmiato nessun volto della tv. Le vittime di Scherzi a Parte di questa sera sono: Ermal Meta, Matteo Bassetti, Selvaggia Lucarelli, Claudio Amendola, Filippo Bisciglia e Samira Lui, protagonisti delle nuove beffe ideate dal programma.