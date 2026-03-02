Scherzi a Parte 2026 torna su Canale 5 con Max Giusti | data di inizio e prime vittime

Scherzi a Parte 2026 torna su Canale 5 con Max Giusti come conduttore. La trasmissione, nota per mettere sotto pressione personaggi noti con scherzi studiati a tavolino, è pronta a riprendere il suo format tradizionale. La data di inizio è stata annunciata e sono già state previste alcune delle prime “vittime” dello show.

Tutto pronto per il debutto di " Scherzi a parte 2026 ", lo storico show di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi irresistibili. L'edizione 2026 segna un rinnovamento importante a partire dal conduttore, ma anche nel format. Scherzi a parte 2026, quando inizia e quante puntate su Canale 5. Stasera, lunedì 2 marzo 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di " Scherzi a parte 2026 ". Una delle trasmissioni più amate della televisione italiana torna con una nuova edizione completamente rinnovata affidata alla conduzione di Max Giusti. L'edizione 2026 è composta da 4 puntate trasmesse in prime time su Canale 5, ma il programma si presenta al pubblico in una veste completamente rinnovata con un format più dinamico ed attuale.