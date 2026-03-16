Scherma integrata Piacenza | trionfo per Nascetti e Platania

A Piacenza si è concluso il Gran Premio di Scherma Integrata, evento che si è svolto al Piacenza Expo e ha attirato un numero record di partecipanti. Durante la giornata, sono saliti sul podio Nascetti e Platania, protagonisti nelle gare di spada. La competizione ha mostrato un grande entusiasmo tra gli atleti e il pubblico presente.

Grande spettacolo sulle pedane del Piacenza Expo per l’ultimo atto del Gran Premio di Scherma Integrata, che ha visto la spada protagonista di una giornata caratterizzata da partecipazione record. La competizione, che mette a confronto atleti del settore olimpico con schermidori paralimpici in carrozzina, ha regalato tante emozioni fino all’ultima stoccata. A prendersi la scena nella gara di spada femminile è stata Silvia Nascetti, classe 2007 della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena. La Nascetti ha conquistato la vittoria al termine di una finale combattutissima contro Sofia Garnero del Club Scherma Roma, superata con il punteggio di 15-14 dopo un assalto deciso solo all’ultima stoccata. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Piacenza celebra la scherma integrata: Simionato conquista gli Assoluti, brillano anche i campioni paralimpiciA Piacenza il Gran Premio di Scherma Integrata ha regalato una giornata intensa e significativa, capace di unire spettacolo agonistico e valore... Gran Premio di scherma integrata a Piacenza: in palio gli Assoluti di Roma 2026Il Gran Premio di scherma integrata a Piacenza sarà molto importante per i campionati Assoluti di Roma: i dettagli sull’appuntamento I Tricolori di... Altri aggiornamenti su Scherma integrata Scherma integrata, Piacenza: trionfo per Nascetti e PlataniaGrande spettacolo sulle pedane del Piacenza Expo per l’ultimo atto del Gran Premio di Scherma Integrata , che ha visto la spada protagonista di una giornata car ... sportface.it Scherma - Da venerdì a lunedì a Piacenza Expo i Campionati italiani a squadre dall'A2 alla CPer il quinto anno la rassegna tricolore fa tappa in città con l'organizzazione del Circolo Pettorelli. E' già record di partecipanti per il Gran Premio di scherma integrata ... sportpiacenza.it