Gran Premio di scherma integrata a Piacenza | in palio gli Assoluti di Roma 2026

A Piacenza si svolge il Gran Premio di scherma integrata il fine settimana del 14-15 marzo. L’evento include competizioni che influenzeranno la qualificazione ai campionati Assoluti di Roma 2026. La manifestazione coinvolge atleti di diverse categorie e si svolge in vista dei Tricolori di Roma, che si terranno nel 2026. La competizione rappresenta un momento chiave nel calendario sportivo di quest’anno.

Il Gran Premio di scherma integrata a Piacenza sarà molto importante per i campionati Assoluti di Roma: i dettagli sull’appuntamento I Tricolori di Roma 2026 sono alle porte, ma prima c’è da fare i conti con un evento decisivo nel weekend del 14-15 marzo. Il regolamento, infatti, prevede che l’atleta olimpico che si aggiudicherà la vittoria nella prova integrata conquisti di diritto la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti. Di conseguenza, c’è grande interesse per ciò che succederà a Piacenza, dove si svolgerà il Gran Premio di scherma integrata. Di fatto, ciò aggiunge competitività e importanza all’evento, in cui schermidori paralimpici e olimpici tireranno insieme in carrozzina. 🔗 Leggi su Sportface.it

