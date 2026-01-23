Al Teatro Corallo di Bardolino si alza il sipario | Spazio di incontro crescita e condivisione per la comunità

Al Teatro Corallo di Bardolino si apre una nuova stagione teatrale nel 2026, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune e curata da Fondazione Aida. Un luogo di incontro, crescita e condivisione per la comunità locale, che torna a essere protagonista con una programmazione ricca di spettacoli e iniziative. La rassegna rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale del territorio e rafforzare i legami tra i cittadini.

Si apre ufficialmente il sipario sul 2026 teatrale di Bardolino. Il Teatro Corallo torna protagonista con una nuova rassegna promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune, realizzata in collaborazione con Fondazione Aida, che per quest'anno ha curato programmazione e gestione della sala.

