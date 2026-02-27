Casa di comunità in affanno | Serve un progetto condiviso per Maniago

A due mesi dall'apertura della casa di comunità a Maniago, si registrano ritardi nelle risposte previste per la gestione dei bisogni di salute a bassa intensità. Le criticità riscontrate stanno rallentando il processo di presa in carico e di assistenza alla popolazione locale. La situazione evidenzia la necessità di un progetto condiviso per migliorare l'efficacia dei servizi.

