Il Teatro Mercadante ospiterà lunedì 23 marzo 2026 la presentazione del terzo e del quarto volume delle “Commedie inedite” di Eduardo Scarpetta, curati da Mariano D’Amora. L’evento vedrà la partecipazione di responsabili editoriali e appassionati di teatro, che illustreranno i contenuti delle nuove pubblicazioni. La presentazione si svolgerà in un contesto dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione del repertorio dell’autore napoletano.

Lunedì 23 marzo 2026 il Teatro Mercadante accoglierà la presentazione del terzo e del quarto volume delle “Commedie inedite” di Eduardo Scarpetta. Nel solco della memoria teatrale napoletana, dove ogni gesto scenico sembra dialogare con un secolo di storia, si prepara un appuntamento che ha il sapore di una restituzione culturale. Lunedì 23 marzo 2026, alle ore 18, il Teatro Mercadante accoglierà la presentazione del terzo e del quarto volume delle “Commedie inedite” di Eduardo Scarpetta, curati con rigorosa passione dal saggista e storico del teatro, Mariano D’Amora. Si tratta di un ulteriore passo di quella vasta e preziosa operazione editoriale che sta riportando alla luce un patrimonio drammaturgico rimasto per decenni custodito tra manoscritti familiari e archivi privati. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Scarpetta ritrovato al Mercadante: le nuove “Commedie inedite” curate da Mariano D’Amora

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