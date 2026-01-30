Questa sera al Teatro EuropAuditorium si apre una stagione ricca di eventi. Si parte con spettacoli che spaziano dalle commedie alle performance di danza e ai concerti dal vivo. Il teatro vuole coinvolgere il pubblico, creando un ponte tra diverse generazioni e stili. Le proposte sono varie e puntano a far vivere ogni serata come un’esperienza unica, fatta di musica, movimento e parole.

Al Teatro EuropAuditorium si alza il sipario su una stagione che non si limita a proporre spettacoli, ma li fa diventare un dialogo continuo con il pubblico, tra generazioni diverse, linguaggi diversi e storie che si raccontano in musica, danza e parole. Il cartellone 2025-26, in programma da gennaio a maggio, è un viaggio che parte da un passato ricco di riferimenti culturali e si dirige con sicurezza verso un futuro che guarda al coinvolgimento totale del pubblico. Tra i protagonisti della scena, il nome di Arturo Brachetti, che torna sul palco il 21 e il 22 febbraio con uno spettacolo di illusioni che mescola sorpresa, tecnica e teatro del sorriso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spettacoli in programma al TEA: da commedie a performance danzate e concerti dal vivo

