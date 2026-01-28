Aveva lasciato l' ospedale del Mare svanendo nel nulla Francesco D' Amora è stato ritrovato

Francesco D’Amora, 48 anni, che era scomparso domenica scorsa dall’Ospedale del Mare, è stato finalmente ritrovato. La sua fuga aveva lasciato incertezza e preoccupazione tra i familiari e le forze dell’ordine. Dopo alcuni giorni di ricerche, D’Amora è stato rintracciato e sta bene.

Francesco D’Amora, 48 anni, allontanatosi dall'Ospedale del Mare la scorsa domenica 25 gennaio, è stato ritrovato. Ad annunciarlo sono le due associazioni che ne avevano denunciato la scomparso "Le associazioni Fraternité e Kades sono liete di comunicare che le ricerche del Sig. Francesco D’Amora, allontanatosi domenica scorsa dall'Ospedale del Mare, si sono concluse positivamente. Francesco è stato rintracciato nella serata di ieri nel comune di Castellammare di Stabia. Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, è stato trasferito presso l’Ospedale Maresca di Torre del Greco, dove si trova attualmente ricoverato per ricevere le cure e il supporto necessari.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Ospedale del Mare

La scomparsa di Francesco D’Amora dall’Ospedale del Mare di Ponticelli ha generato preoccupazione tra familiari e associazioni.

Dopo quattro giorni di preoccupazione, Gabriele Pezzoni, 54 anni di Malegno, è stato ritrovato e sta bene.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ospedale del Mare

Argomenti discussi: Sava, trovato morto in auto: poco prima aveva lasciato l'ospedale di Manduria; Sava: trovato morto in auto, la notte prima aveva lasciato l’ospedale; Sava: trovato morto in auto, la notte prima aveva lasciato l'ospedale Ieri mattina il rinvenimento del corpo; Morto il malato di tumore lasciato per terra in ospedale, aveva 60 anni.

Trovato morto nella sua auto dopo aver lasciato l'ospedale, si indagaL'uomo, 55 anni, era andato al pronto soccorso dell'ospedale di Manduria per un forte dolore al petto: dopo le prime cure sarebbe andato via, i medici gli avrebbero chiesto di trattenersi per ulterior ... rainews.it

Senigallia, morto il paziente oncologico lasciato a terra nel pronto soccorso: Franco Amoroso aveva 60 anniLa vicenda di Franco Amoroso a Senigallia: è morto a 60 anni il paziente oncologico che, costretto a sdraiarsi a terra nel pronto soccorso, aveva acceso il dibattito sulle carenze della sanità pubblic ... notizie.it

Lo schiacciatore croato aveva lasciato Cuneo la settimana scorsa dopo una rescissione consensuale - facebook.com facebook

La foto aveva fatto il giro dei telefoni e poi delle coscienze. Un uomo disteso a terra, dolorante, nel corridoio di un pronto soccorso. Non per un incidente spettacolare, non per una tragedia improvvisa, ma per una cosa banalissima e feroce: mancavano i letti, m x.com