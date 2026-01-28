Aveva lasciato l' ospedale del Mare svanendo nel nulla Francesco D' Amora è stato ritrovato

Da napolitoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco D’Amora, 48 anni, che era scomparso domenica scorsa dall’Ospedale del Mare, è stato finalmente ritrovato. La sua fuga aveva lasciato incertezza e preoccupazione tra i familiari e le forze dell’ordine. Dopo alcuni giorni di ricerche, D’Amora è stato rintracciato e sta bene.

Francesco D’Amora, 48 anni, allontanatosi dall'Ospedale del Mare la scorsa domenica 25 gennaio, è stato ritrovato. Ad annunciarlo sono le due associazioni che ne avevano denunciato la scomparso "Le associazioni Fraternité e Kades sono liete di comunicare che le ricerche del Sig. Francesco D’Amora, allontanatosi domenica scorsa dall'Ospedale del Mare, si sono concluse positivamente. Francesco è stato rintracciato nella serata di ieri nel comune di Castellammare di Stabia. Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, è stato trasferito presso l’Ospedale Maresca di Torre del Greco, dove si trova attualmente ricoverato per ricevere le cure e il supporto necessari.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ospedale del Mare

Ore d’ansia a Napoli per la scomparsa di Francesco D’Amora: è scappato dall’Ospedale del Mare

La scomparsa di Francesco D’Amora dall’Ospedale del Mare di Ponticelli ha generato preoccupazione tra familiari e associazioni.

Era scomparso nel nulla: dopo 4 giorni d'angoscia è stato ritrovato

Dopo quattro giorni di preoccupazione, Gabriele Pezzoni, 54 anni di Malegno, è stato ritrovato e sta bene.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ospedale del Mare

Argomenti discussi: Sava, trovato morto in auto: poco prima aveva lasciato l'ospedale di Manduria; Sava: trovato morto in auto, la notte prima aveva lasciato l’ospedale; Sava: trovato morto in auto, la notte prima aveva lasciato l'ospedale Ieri mattina il rinvenimento del corpo; Morto il malato di tumore lasciato per terra in ospedale, aveva 60 anni.

aveva lasciato l ospedaleTrovato morto nella sua auto dopo aver lasciato l'ospedale, si indagaL'uomo, 55 anni, era andato al pronto soccorso dell'ospedale di Manduria per un forte dolore al petto: dopo le prime cure sarebbe andato via, i medici gli avrebbero chiesto di trattenersi per ulterior ... rainews.it

aveva lasciato l ospedaleSenigallia, morto il paziente oncologico lasciato a terra nel pronto soccorso: Franco Amoroso aveva 60 anniLa vicenda di Franco Amoroso a Senigallia: è morto a 60 anni il paziente oncologico che, costretto a sdraiarsi a terra nel pronto soccorso, aveva acceso il dibattito sulle carenze della sanità pubblic ... notizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.