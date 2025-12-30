Non si ferma all’alt dei carabinieri e scappa contromano | arrestato un 53enne

Un uomo di 53 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Brescia dopo aver tentato di sfuggire all’alt dei carabinieri contromano lungo la Gardesana Occidentale. Il conducente, già pluripregiudicato, guidava un motorino senza patente e aveva precedenti per simili comportamenti. L’episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati a comportamenti irresponsabili alla guida e l’importanza di controlli mirati.

Brescia, 30 dicembre 2025 – Guidava un motorino senza patente e non era nemmeno la prima volta. E così per un uomo di 53 anni, pluripregiudicato, ieri è scattato l'arresto, dopo un tentativo di fuga lungo la Gardesana Occidentale. Andiamo con ordine. L'episodio è accaduto durante un ordinario servizio di controllo del territorio svolto dai militari della stazione di Nuvolento la sera di lunedì 29 dicembre. L'uomo, che sopraggiungeva a bordo di uno scooter, è stato invitato a fermarsi, ma si è dato alla fuga ad alta velocità. A quel punto, i carabinieri hanno intrapreso un inseguimento lungo l'asse stradale verso il comune di Rezzato.

