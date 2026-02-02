Luzerner Sinfonieorchester in città una delle più antiche orchestre sinfoniche europee

Questa sera, alle 20, il Luzerner Sinfonieorchester suona in città. L’appuntamento è uno dei più attesi della stagione 20252026 e già si prevede il tutto esaurito. L’orchestra, una delle più antiche in Europa, porta in scena un concerto che attirerà molti appassionati.

È uno degli appuntamenti orchestrali tra i più attesi della stagione 20252026, e si presenta quasi sold-out: martedì 3 alle 20.30 la Luzerner Sinfonieorchester, una delle più antiche e prestigiose orchestre sinfoniche europee, salirà sul palco del Teatro Comunale di Ferrara ‘Claudio Abbado’, sotto la direzione di Michael Sanderling e con la partecipazione del grande pianista russo Nikolai Lugansky. Il programma musicale accosta il concerto per pianoforte e orchestra numero uno di Fryderyk Chopin e la Sinfonia numero quattro di Pëtr Il’ic Cajkovskij, intrecciando cantabilità lirica e tensione sinfonica, intimità poetica e dramma universale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Mozart - Requiem: Lacrimosa (Luzerner Sinfonieorchester, Rundfunkchor Berlin, Michael Sanderling)

Luzerner Sinfonieorchester a Ferrara diretta da SanderlingLa presenza della Luzerner Sinfonieorchester è uno degli appuntamenti di rilievo della stagione di Ferrara Musica, festival noto per proporre artisti e formazioni internazionali. it.blastingnews.com

La Luzerner Sinfonieorchester a Ferrara Musica diretta da Michael Sanderling(ANSA) - FERRARA, 02 FEB - La Luzerner Sinfonieorchester, la più antica orchestra sinfonica della Svizzera nata nella stagione 1805/06, approda nel cartellone di Ferrara Musica sul palco del Teatro Co ... msn.com

TEATRO VERDI PORDENONE: IN ESCLUSIVA REGIONALE LA LUZERNER SINFONIEORCHESTER Due visioni opposte del Romanticismo, due modi radicalmente diversi di intendere il destino, la voce interiore e il dramma dell’esistenza: è questo il cuore d - facebook.com facebook

Pordenone. Nuovo strepitoso successo di pubblico e applausi per Nikolai Lugansky magistralmente diretto da Michael Sanderling è accompagnato dalla Luzern SinfonieOrchester. @Quirinale @M_Fedriga @KremlinRussia @StefanoBeltram9 x.com