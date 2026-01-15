Crolla casa dopo un' esplosione alle porte di Arezzo | tre feriti una donna è grave

Oggi alle 17.22, tra Ristradelle e Il Matto, alle porte di Arezzo, si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo di una palazzina di due piani. L’incidente ha provocato tre feriti, di cui uno in condizioni gravi. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini.

Una fortissima esplosione si è verificata alle 17.22 di oggi tra le località di Ristradelle e Il Matto, alle porte di Arezzo, con il crollo di una palazzina di due piani. Intervenuti sul posto i soccorritori e i vigili del fuoco con le unità cinofile, al lavoro con le cellule fotoelettriche. A seguito dello scoppio si è sviluppato anche un incendio, che è stato domato. Nella palazzina vivevano due famiglie imparentate tra loro. Si segnalano tre feriti, tutti ricoverati in ospedale in prognosi riservata: una donna di 70 anni (M.C.), in gravi condizioni, la sorella di 67 anni (P.C.) e un amico di famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

