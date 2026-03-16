Scambio di foto pedopornografiche Ex vicedirettore di tg in manette

Un ex vicedirettore di un telegiornale è stato arrestato per aver scambiato immagini pedopornografiche. La vicenda coinvolge anche una ragazza di 16 anni che ha trovato sul computer della madre alcune foto intime scattate senza consenso. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia cautelare. La scoperta ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario.

Roma, 16 marzo 2026 – Una ragazza di 16 anni scopre sue foto intime scattatele di nascosto sul pc della madre. Passato lo choc, racconta tutto al padre (i due sono divorziati), che va dai carabinieri. Inizia così l’indagine coordinata dalla Procura di Roma che ha portato all’arresto di un giornalista di 52 anni e di un’insegnante di 48, entrambi indagati per violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. I nomi non possono essere pubblicati per non rendere identificabili i minori coinvolti. Ma l’inchiesta potrebbe allargarsi a eventuali altri ricettori del materiale prodotto. La denuncia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scambio di foto pedopornografiche. Ex vicedirettore di tg in manette Articoli correlati Ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: in manette anche la compagna, insegnante di Treviso. Si scambiavano foto della figlia di leiE' un giornalista, 52 anni, ex vicedirettore di un tg nazionale, oggi dirigente della comunicazione in una partecipata pubblica, l'uomo arrestato per... Roma, ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: in manette anche la compagna, insegnante di Treviso. Si scambiavano foto della figlia di leiE' un giornalista, 52 anni, ex vicedirettore di un tg nazionale, oggi dirigente della comunicazione in una partecipata pubblica, l'uomo arrestato per... Contenuti utili per approfondire Scambio di foto pedopornografiche Ex... Discussioni sull' argomento Apre il pc della mamma e scopre in una chat le sue foto intime e quelle dei cuginetti; La prof e il giornalista: foto e chat pedopornografiche incastrano la coppia; Allieva innamorata del prof: foto osé nel cellulare, rischio licenziamento; Incidente a Sanremo, locomotore prende fuoco sui binari. Morto un operaio 55enne di Fregona. «Ho trovato alcune foto nel computer di mamma». La frase, pronunciata da una bambina di 12 anni, ha scoperchiato l’orrore: uno scambio di materiale pedopornografico, foto di bambini – tra i quali la stessa dodicenne e i cuginetti di cinque e otto – fatti metter - facebook.com facebook 15/3/26.Una pagina speciale in questo n.11 di"Nuova Scintilla"è dedicata alla Conferenza episcopale Triveneto che nei giorni scorsi a Torreglia ha partecipato agli Esercizi spirituali e ha poi incontrato le direzioni carcerarie del Nordest per proficuo scambio di x.com