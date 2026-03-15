Roma ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia | in manette anche la compagna insegnante di Treviso Si scambiavano foto della figlia di lei

A Roma, un ex vicedirettore di un telegiornale nazionale di 52 anni è stato arrestato con l'accusa di pedofilia. Insieme a lui è stata fermata anche la compagna, insegnante a Treviso, coinvolta nelle indagini. Secondo quanto ricostruito, i due si scambiavano foto della figlia della donna. L'uomo attualmente ricopre un ruolo di dirigente nella comunicazione di una società pubblica.

E' un giornalista, 52 anni, ex vicedirettore di un tg nazionale, oggi dirigente della comunicazione in una partecipata pubblica, l'uomo arrestato per pedofilia a Roma con la compagna di 48 anni, insegnante di Treviso. Nei loro telefoni sono state trovate foto inequivocabili. Tra le vittime anche la figlia della donna. La denuncia della figlia E' stata proprio la ragazzina, 16 anni, lo scorso novembre, a raccontare al papà quello che aveva visto sullo schermo del pc, durante un breve soggiorno nel Veneto, dove vive la mamma. Il genitore si è rivolto ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori hanno trovato conferme al racconto della 16enne, ricostruendo la natura del rapporto tra la madre della ragazzina e il nuovo compagno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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