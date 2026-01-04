Sbanda con l’auto e si ribalta | morto conducente Tragedia nella notte in Valtellina

Nella notte di sabato 4 gennaio 2026, a Ponte in Valtellina, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 85 anni. L’automobile, per cause ancora da accertare, ha sbattuto e si è ribaltata, provocando il decesso del conducente. L’incidente è sotto indagine, e le autorità stanno analizzando le circostanze dell’accaduto.

Ponte in Valtellina (Sondrio), 4 gennaio 2026 – Tragedia in Valtellina. Un uomo di 85 anni ha è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato 4 gennaio 2026, in territorio comunale di Ponte in Valtellina (in provincia di Sondrio). L'allarme è scattato poco prima delle 20, all'altezza di via Stazione. La tragedia nella serata a Ponte in Valtellina. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto la vittima – di cui al momento non sono note le generalità – era al volante della sua auto che nell'affrontare una semicurva è sbandata per poi ribaltarsi. Sul posto Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato i soccorsi in codice rosso, un'automedica e un'ambulanza.

