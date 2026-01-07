Donald Trump imita e deride gli atleti transgender davanti ai parlamentari repubblicani | il video

Durante un intervento davanti ai parlamentari del Partito repubblicano, Donald Trump ha fatto un’imitazione satirica di atlete transgender, suscitando reazioni e commenti. L’episodio, ripreso in un video, si inserisce nel contesto delle discussioni politiche sui diritti e le competizioni degli atleti transgender negli Stati Uniti. L’articolo di Il Fatto Quotidiano analizza le implicazioni di questo episodio e il suo impatto nel dibattito pubblico.

Durante un un discorso a ruota libera di fronte ai parlamentari del Partito repubblicano, il presidente Usa Donald Trump ha preso in giro le atlete transgender, deridendole con un'imitazione farsesca ed esagerata di una sollevattrice di pesi transgender

Trump prende in giro atleti transgender, ma non è colpa dell'AI. Il video è virale - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è nuovamente finito al centro delle polemiche dopo aver imitato atleti transgender durante un discorso ai membri repubblicani della Camera al Kennedy

Trump deride le atlete transgender: mimo e versetti alla Camera degli Stati Uniti - Donald Trump ha preso in giro le atlete transgender mentre si rivolgeva ai membri repubblicani della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Donald Trump ha preso in giro le atlete transgender mentre si rivolgeva ai membri repubblicani della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti ha mimato e fatto vocine usando l'esempio dal sollevamento pesi e dalla boxe

