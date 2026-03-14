I democratici hanno adottato il filibuster per impedire l’approvazione del SAVE America Act, una proposta di legge presentata dall’amministrazione Trump. Quest’ultima ha dichiarato che non firmerà altre leggi fino all’approvazione del provvedimento, ritenendolo una priorità assoluta. La legge mira a modificare le procedure elettorali negli Stati Uniti, suscitando discussioni tra le parti politiche coinvolte.

“È la massima priorità. Da presidente non firmerò nessun’altra legge finché non sarà approvata”. Così Donald Trump ha descritto l’importanza del SAVE America Act, una proposta di legge che cambierebbe in modo significativo le elezioni americane. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera (218 sì, 213 no), richiederebbe agli elettori di fornire prova di cittadinanza americana al momento della registrazione per le elezioni. A prima vista l’idea può sembrare ragionevole poiché secondo i repubblicani garantisce che solo i cittadini possano votare. I critici, invece, avvertono che la legge potrebbe privare del diritto di voto a milioni di elettori legittimi e che il sistema già funziona con casi di irregolarità quasi inesistenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - I democratici usano il filibuster per bloccare il SAVE Act di Trump

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