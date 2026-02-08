Inter Women Fiorentina 3-0 | netta vittoria delle ragazze di Piovani Il resoconto del match

Questa sera le ragazze di Piovani hanno conquistato una vittoria netta contro la Fiorentina, battendola 3-0. La squadra di casa ha mostrato sicurezza e determinazione, mantenendo il passo della Roma in classifica. La partita si è sbloccata presto e le Inter Women non hanno mai rischiato, portando a casa i tre punti senza grandi problemi.

di Alberto Petrosilli Inter Women Fiorentina 3-0: netta affermazione delle ragazze di Piovani che restano in scia alla Roma. Il resoconto del match. Mentre la squadra di Cristian Chivu sta sfidando il Sassuolo, l' Inter Women di Gianpiero Piovani regala una prestazione da incorniciare all'Arena Civica. In uno scontro diretto fondamentale per la zona Champions, le nerazzurre travolgono la Fiorentina con un netto 3-0, blindando il secondo posto e rispondendo colpo su colpo alla capolista Roma. Inter Women Fiorentina 3-0: il resoconto del match. Una vittoria di forza e di qualità, che conferma la crescita esponenziale del progetto femminile nerazzurro sotto la guida di Piovani.

