Chivu mastica amaro | ecco quando tornano Darmian e Acerbi

Cristian Chivu dovrà attendere ancora prima di poter contare su Matteo Darmian e Francesco Acerbi. Le recenti comunicazioni ufficiali indicano che entrambi i giocatori non saranno disponibili a breve, prolungando i tempi di recupero. La situazione richiede pazienza e attenzione, considerando le tempistiche di rientro e la gestione delle risorse a disposizione. Restano da monitorare gli aggiornamenti ufficiali per conoscere i prossimi passi del club.

Inter News 24 Cristian Chivu mastica amaro dopo le ultime novità: sia Matteo Darmian che Francesco Acerbi infatti non torneranno subito a disposizione. Il rientro dalla spedizione araba ha lasciato in eredità ai nerazzurri non solo l'amarezza della Supercoppa, ma anche un quadro clinico preoccupante. La notizia più difficile da digerire secondo La Gazzetta dello Sport per la Beneamata riguarda Matteo Darmian, l'esperto jolly difensivo apprezzato per la sua intelligenza tattica e duttilità. Nonostante l'impegno costante profuso ad Appiano Gentile, il suo recupero è più lontano del previsto: il difensore tornerà a disposizione di Cristian Chivu, l'ex carismatico centrale del Triplete oggi alla guida dei milanesi, soltanto all'inizio del nuovo anno.

Sfortuna e superficialità. L'Inter perde anche a Madrid, Chivu mastica amaro - Eppure tra il derby di Milano e la serata Madrid ci sono analogie troppo evidenti per non essere sottolineate. tuttomercatoweb.com

Bergomi: "L'Inter sembra giocare bene e appare la squadra più forte perché attira l'attenzione, ma in realtà non lo è. La rosa presenta carenze strutturali da tempo, mancano tre elementi necessari per il tipo di gioco che Chivu desidera". - facebook.com facebook

