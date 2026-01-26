Dopo la sconfitta contro Cantù, Dimitris Priftis si mostra deluso in sala stampa. Il coach greco evidenzia come nel terzo quarto la squadra abbia consentito agli avversari di rientrare e guadagnare fiducia, rendendo la partita difficile da gestire. Un risultato che lascia rammarico e spinge a riflettere sugli aspetti da migliorare per le prossime sfide.

È un contrariato Dimitris Priftis quello che si presenta in sala stampa. "È una brutta sconfitta per come è arrivata - dice il coach greco -, nel terzo quarto abbiamo permesso a Cantù di rientrare e acquisire fiducia. Ma, lasciatemi dire una cosa relativa agli ultimi due possessi del match: c’è stata una chiamata corretta per un fallo di Williams su Green, mentre la non fischiata su Caupain è sbagliata, c’era fallo. In un match tirato, quando un risultato va al di là della singola vittoria, questa mancata fischiata pesa molto di più. Forse sarò punito per questa mia esternazione ma è la mia opinione ed è la fotografia che ho davanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Priftis mastica amaro: "C’era fallo su Caupain"

