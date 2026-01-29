Natura e archeologia | trekking costiero tra Marinello e Tindari

Una domenica tra le bellezze naturali quella organizzata l'1 febbraio dall'Associazione Pfm. In programma una fantastica giornata tra i Laghetti di Marinello e Tindari a Patti. Una giornata pensata per conoscere le peculiarità naturalistiche e paesaggistiche della Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello" e della storia dell'antica città di Tyndaris. L'area archeologica, il teatro greco-romano e l'antiquarium potranno essere visitati gratuitamente, grazie all'iniziativa ministeriale #domenicalmuseo. Ore 9,15 ritrovo a Oliveri sul lungomare in corrispondenza dell'ufficio turistico, via Cristoforo Colombo, 28.

