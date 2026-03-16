Da anni, Mara Venier ed Enrica Bonaccorti non si rivolgono la parola, una distanza nata da un episodio legato a una bugia. Le due conduttrici si erano conosciute negli anni Settanta e avevano instaurato un rapporto di amicizia, fatto di progetti e momenti condivisi, che poi si è interrotto senza un motivo ufficiale.

Non tutti sanno che tra Mara Venier e Enrica Bonaccorti c’è stato per molti anni un lungo silenzio. Le due conduttrici si erano conosciute negli anni Settanta e avevano costruito un’ amicizia molto intensa, fatta di progetti e momenti condivisi. Poi, all’improvviso, qualcosa si è incrinato e le loro strade si sono separate per decenni. Solo recentemente il rapporto è tornato a rinascere, grazie a un riavvicinamento che ha riportato alla luce un legame mai davvero dimenticato. Il rapporto altalenante di Mara Venier ed Enrica Bonaccorti: ecco cosa è successo tra loro. Durante una puntata di Domenica In, Mara Venier ha ricordato con emozione l’amicizia con Bonaccorti e il periodo in cui si erano allontanate. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sapete che Mara Venier e Enrica Bonaccorti non si parlavano? Tutta colpa di un bugiardo: la storia assurda

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