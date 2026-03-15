Durante una puntata di “Domenica In”, Mara Venier ha ricordato con emozione la collega Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo a 76 anni a causa di un cancro al pancreas. Venier ha raccontato che tra loro c’erano state alcune incomprensioni che avevano portato a un allontanamento, pur avendo ancora molto da fare insieme. La conduttrice si è commossa durante l’omaggio dedicato alla giornalista e scrittrice.

A “Domenica In” si ricorda Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo a 76 anni per un cancro al pancreas. La puntata del 15 marzo si apre con un lungo blocco dedicato alla compianta conduttrice, e Mara Venier – che di Bonaccorti era grande amica – non trattiene la commozione rivedendo un filmato che testimonia il loro incontro nel programma di Rai 1 lo scorso 4 gennaio. Enrica Bonaccorti e l’amicizia con Mara Venier. In quell’occasione Enrica Bonaccorti aveva spiegato che la malattia le aveva restituito qualcosa di buono, “ alcune amicizie che sono ritornate forti come quella di Mara con cui ci eravamo staccate stupidamente sia io che lei. Non so chi era più stupida – aveva raccontato – ma voi non sapete la gioia che ho nell’averla ritrovata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io ed Enrica Bonaccorti ci eravamo allontanate per colpa di qualche stro**o. Avevamo ancora tanto da fare insieme”: Mara Venier in lacrime a “Domenica In”

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