Sant’Agnello attestati di merito per gli operatori del CNSAS

Stamattina il sindaco di Sant’Agnello ha incontrato gli operatori del CNSAS per consegnare loro degli attestati di merito. L’evento si è svolto nel municipio, dove sono stati premiati i volontari che si sono distinti per il loro impegno. Alla cerimonia hanno partecipato anche rappresentanti delle associazioni di volontariato e cittadini interessati. L’iniziativa ha riconosciuto l’attività di soccorso svolta dagli operatori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Stamattina il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola ha incontrato gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che, nella notte del 24 febbraio scorso, hanno prestato soccorso a un turista colto da malore, disidratato e in ipotermia, sul territorio comunale durante un’escursione lungo l’Alta Via dei Monti Lattari, con intervento di recupero sul sentiero e con l’ausilio dell’elicottero. Il Primo Cittadino ha consegnato gli attestati di merito al Vice Presidente della XXXIV Delegazione Alpina Luigi Esposito e ai volontari Giovanni Gargiulo, Michele Palomba e Diego Conte per sottolineare l’importanza del loro operato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sant’Agnello, attestati di merito per gli operatori del CNSAS Articoli correlati Consegnati gli attestati di merito agli Esordienti della CastiglioneseArezzo, 17 gennaio 2026 – Consegnati gli attestati di merito agli Esordienti della Castiglionese. Operatori socio sanitari. Consegnati 26 attestatiVentisei attestati consegnati, quattro istituti coinvolti, un territorio che investe nella cura.