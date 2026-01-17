Consegnati gli attestati di merito agli Esordienti della Castiglionese

Il 17 gennaio 2026 ad Arezzo si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di merito agli Esordienti della Castiglionese. L'evento ha sottolineato l'importanza del fair play e dell'impegno, evidenziando come valori fondamentali dello sport siano altrettanto significativi delle vittorie sportive. La società ha rimarcato il ruolo positivo dei giovani atleti nel rappresentare la squadra, la città e i principi di correttezza e rispetto.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – . "Non conta solo la vittoria del campionato o il torneo di Marino, ma la bella immagine che date allo sport, alla Castiglionese e alla nostra città". Con queste parole i l Sindaco Mario Agnelli ha consegnato questa mattina, in Sala San Michele, gli attestati di merito agli Esordienti 2013 della Castiglionese, vincitori del campionato di categoria e finalisti della Marino Cup Prestige, prestigioso torneo giovanile svoltosi a Marino (Roma) dal 4 al 6 gennaio scorsi. I ragazzi erano accompagnati dai genitori, dal responsabile del settore giovanile viola Massimiliano Amatucci, dal direttore tecnico Maurizio Falcinelli e dagli allenatori Simone Chianucci e Massimo Seri.

