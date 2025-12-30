Sanità Emilia-Romagna in crisi

La sanità in Emilia-Romagna attraversa un momento di difficoltà, con l’aumento dei costi e dei ticket che colpiscono cittadini e servizi. Questa situazione solleva interrogativi sulla sostenibilità del sistema sanitario regionale e sulle conseguenze per l’accesso alle cure. È importante analizzare i fattori che contribuiscono a questa crisi e valutare possibili strategie per garantire un’assistenza efficiente e accessibile a tutti.

"E io pago", diceva il grande Totò per individuare i destinatari della classica fregatura. Una brutta strada che oggi ci porta in Emilia-Romagna, dove i ticket della Sanità vanno inesorabilmente su. Si arriva a 2 euro e 20 centesimi a ricetta, con punte massime di 4. Va da sé che ad aumentare siano anche i costi delle visite e non solo. Per gli emiliani, però, ai maggiori costi non corrisponde più efficienza. Le liste d’attesa sempre lunghe, i pronto soccorso in affanno, le cure razionate. Il governatore emiliano De Pascale, oltre a lamentarsi dei tagli statali, ha puntato l’indice sul cosiddetto pendolarismo sanitario da altre regioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sanità, Emilia-Romagna in crisi Leggi anche: Rapporto Meridiano Sanità, Emilia-Romagna prima per pazienti da fuori regione Leggi anche: Bilancio 2026 Emilia-Romagna, investimenti record su sanità, sicurezza e trasporti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Perché in Emilia e in Romagna il rischio di alluvioni è sempre così alto? - Negli ultimi tre anni e mezzo diversi abitanti della zona di Faenza, Bagnacavallo e Castel Bolognese, in Romagna, sono stati evacuati sei volte, l’ultima due giorni fa. ilpost.it

Natale con allerta rossa in Emilia Romagna, allarme per i fiumi e riunione unità di crisi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Natale con allerta rossa in Emilia Romagna, allarme per i fiumi e riunione unità di crisi ... tg24.sky.it

Maltempo Emilia-Romagna, il Natale di allerta rossa e paura ma le piene dei fiumi passano senza esondazioni nei Comuni evacuati - Le evacuazioni in provincia di Bologna e Ravenna per precauzione ma torrenti e fiumi restano negli argini. corrieredibologna.corriere.it

Crisi Europa 2025: Volkswagen Chiude Dresda, Mercosur e 90 Miliardi all'Ucraina

Allarme sanità in Emilia Romagna: liste d’attesa interminabili, pronto soccorso in sofferenza, carenza di medici e infermieri. Particolarmente pesanti le spese per l’assistenza sanitaria ai cittadini extra Ue. La soluzione del Pd é alzare i ticket e tagliare i servizi… - facebook.com facebook

Bilancio Emilia-Romagna, de Pascale: “Sanità priorità, ma sul trasporto pubblico siamo nel baratro” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.