Il tema del sangue artificiale e della sovranità trasfusionale sta prendendo sempre più spazio nel dibattito sulla sicurezza sanitaria. In questo scenario, si discute di come alcune risorse, come il sangue, siano fondamentali ma difficili da gestire, soprattutto in situazioni di emergenza. La questione riguarda aspetti di disponibilità e di controllo che diventano centrali quando si affrontano crisi sanitarie o rischi geopolitici.

Nella geopolitica della salute, alcune risorse restano invisibili finché non mancano. Il sangue è una di queste: essenziale, deperibile, logisticamente complesso. Proprio per questo, la ricerca sul “ sangue artificiale ” — un insieme di tecnologie che mirano a sostituire o integrare le trasfusioni da donatore — sta smettendo di essere soltanto una promessa biomedica e sta assumendo i tratti di una infrastruttura strategica. In gioco non c’è solo l’innovazione clinica, ma la sovranità trasfusionale: la capacità di uno Stato di garantire scorte salvavita senza dipendere da flussi di donazione e catene di approvvigionamento vulnerabili. I numeri globali che spiegano la posta in palio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Sangue artificiale e sovranità trasfusionale: quando l’emergenza diventa dottrina di sicurezza

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