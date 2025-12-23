Donazione di sangue 42 paracadutisti della Folgore al centro trasfusionale

Il 187esimo Reggimento Paracadutisti “Folgore” ha recentemente partecipato a un’operazione di donazione di sangue presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Livorno. Quaranta-tre militari hanno contribuito a questa iniziativa, che testimonia l’impegno della forza militare nel supporto alle esigenze sanitarie locali. Un gesto di solidarietà che sottolinea l’importanza della donazione di sangue come atto di cittadinanza e cooperazione tra istituzioni e comunità.

Si è conclusa l'iniziativa di donazione del sangue che ha visto protagonisti i dei militari del 187esimo Reggimento Paracadutisti "Folgore" all'ospedale di Livorno. Sono stati 42 i paracadutisti tra i quali il comandante del Reggimento, colonnello Girolamo Bufi, protagonisti del gesto che ha.

