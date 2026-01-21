Quando la sovranità tecnologica diventa un rischio L’illusione dell’indipendenza spiegata da Baldoni

Quando la sovranità tecnologica si trasforma in un rischio, è importante comprendere le sfumature di questa evoluzione. Baldoni analizza come l’Unione europea stia riconsiderando la propria strategia commerciale, utilizzandola non solo per favorire l’industria, ma anche come leva geopolitica e di sicurezza economica. In un contesto globale in rapido cambiamento, questa riflessione aiuta a capire i limiti e le opportunità di una ricerca di indipendenza tecnologica.

La strategia commerciale dell’Unione europea attraversa una fase di ridefinizione profonda. Bruxelles oggi usa il commercio come strumento di politica industriale, di posizionamento geopolitico e di tutela della sicurezza economica. Questo quadro ha fatto da sfondo all’audizione svoltasi presso il Senato, dedicato agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Ue. Nel corso dell’audizione è intervenuto Roberto Baldoni, già direttore generale dell’Acn e vice direttore generale del Dis, oggi Senior Advisor per le politiche tecnologiche e di cybersicurezza dell’Ambasciata d’Italia a Washington. 🔗 Leggi su Formiche.net

