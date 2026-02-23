uccise la moglie in un finto incidente stradale arrestato imprenditore a san severo

Un imprenditore di San Severo ha ucciso la moglie fingendo un incidente stradale, dopo una lite violenta. La donna di 47 anni è rimasta vittima di un'imboscata lungo una strada periferica, mentre tornava a casa. Gli investigatori hanno scoperto tracce di sangue e un messaggio minaccioso lasciato dall’uomo, che ora si trova in custodia. Le forze dell'ordine continuano a ricostruire le ultime ore prima della tragedia.

AGI - Svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Salcone, una donna di 47 anni che aveva perso la vita nella sua automobile alla periferia di San Severo, nel Foggiano, il 27 settembre 2024. Gli agenti della Squadra Mobile di Foggia hanno arrestato il marito, Ciro Caliendo, 48 anni, noto imprenditore vitivinicolo di San Severo, per omicidio premeditato. Incidente stradale. In un primo momento, la morte della donna era stata archiviata come un incidente stradale culminato con l'incendio della vettura su cui viaggiava la coppia. Secondo il racconto fornito dall'uomo, che era alla guida del veicolo ed era sopravvissuto, l'incidente era stato causato dall' urto con un'altra auto proveniente dal senso opposto di marcia. 🔗 Leggi su Agi.it

San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Accusa: fu un omicidio con incidente stradale simulatoIl 27 settembre 2024, Lucia Salcone è morta in un incidente stradale a San Severo, ma le indagini mostrano che si tratta di un omicidio mascherato da incidente.

San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito. Accusa: omicidio volontario premeditato Secondo la contestazione fu un incidente stradale simulatoLucia Salcone è morta il 27 settembre 2024 in un incidente stradale avvenuto a San Severo, causando grande scalpore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Uccise la moglie a coltellate: uxoricida rimane in silenzio davanti ai giudici della Corte d'assise; Uccise il figlio per difendere la moglie, 'gli chiedo perdono'; Uccise la moglie malata, la pena può scendere da 9 anni a 6. Strangolò la mamma (anche lei con Alzheimer): figlia in Corte d'Assise; Uccise il figlio per difendere la moglie: la pm chiede una condanna a 22 anni.

Uccise la moglie a coltellate: uxoricida rimane in silenzio davanti ai giudici della Corte d’assiseTAURISANO (Lecce) - Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere Albano Galati, il 56enne di Taurisano, in carcere per l’omicidio della moglie, ... corrieresalentino.it

Morozzo, tentò di uccidere la moglie: il Riesame dice no al carcere e conferma i domiciliari ad AlbaCondannato a sette anni il gennaio scorso, l'uomo si trovava in cella dal settembre 2024. La Procura di Cuneo ha impugnato l'ordinanza con cui il gup aveva disposto i domiciliari e il braccialetto ele ... targatocn.it

San Severo - Svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Salcone: arrestato il marito Ciro Caliendo con l’accusa di omicidio volontario La presunta messa in scena sarebbe emersa a seguito del sopralluogo e delle prime attività investigative condotte dalla - facebook.com facebook