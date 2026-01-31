Giorgia Meloni ha chiarito di non somigliare affatto all’angelo ritratto nel restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. La presidente del Consiglio ha scherzato su Instagram, commentando la notizia con una risata e una emoji, smentendo le voci che la vedevano raffigurata con un volto molto simile al suo.

"No, decisamente non somiglio a un angelo" e la emoji di una risata. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Instagram commenta la notizia sul restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, dove sarebbe stato raffigurato un angelo con il volto molto somigliante alla premier. Seppure l'artista che lo ha realizzato ha smentito. Welcome to Favelas, protesta contro Ice: ci mancava la cesura tra compagni e maranza. Grazia Di Maggio a Come States? Trump, Europa e il realismo del governo Meloni . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni sul restauro della Basilica di San Lorenzo: "No, non somiglio a un angelo"

Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, qualcuno ha fatto comparire il volto di Giorgia Meloni su un monumento.

Meloni si presenta con un volto che ricorda un cherubino nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina

Argomenti discussi: Meloni faccia d’angelo, dal restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina spunta il suo ritratto; Volto Meloni in un affresco dopo restauro in basilica, Pd chiede intervento Giuli. Fdi: Dem in delirio mistico; Angelo con volto di Meloni? Per me non è problema, parla il responsabile della basilica; L’avviso di Salvini a Vannacci: Chi va via finisce nel nulla. E chiede mani libere agli agenti.

Roma, il Vicariato: 'Avviamo un'indagine sul restauro con le fattezze del volto di Meloni'L'opera nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Il parroco Monsignor Micheletti: 'In effetti la somiglianza c'è. Io avevo chiesto solo il restauro'. Insorge il Pd: 'Il ministro Giuli avvii il ... ansa.it

Volto Meloni su affresco, Vicariato: Indagine. La premier: Non somiglio a un angeloLeggi su Sky TG24 l'articolo Volto Meloni su affresco, Vicariato: 'Indagine'. La premier: 'Non somiglio a un angelo' ... tg24.sky.it

#Meloni nell'affresco, #Giuli manda la soprintendenza a San Lorenzo in Lucina. Il #Vicariato: iniziativa del decoratore x.com

Meloni "faccia d'angelo" a San Lorenzo in Lucina «No, decisamente non somiglio a un cherubino» facebook