Firenze torna al centro dell’attenzione con due eventi che mostrano come il complesso di San Lorenzo resti un punto di riferimento tra musica, arte e storia. In pochi giorni, il quartiere si anima di iniziative che coinvolgono cittadini e visitatori, tra restauri, concerti e approfondimenti culturali. La comunità si riunisce per riscoprire un luogo che, da secoli, racconta le vicende civili e religiose di Firenze.

Firenze 10 febbraio 2026 – Due eventi ravvicinati raccontano il complesso di San Lorenzo come luogo vivo di arte, musica, storia e fede, testimone di secoli di vicende civili e religiose della città. Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 febbraio, nell’ambito delle iniziative dedicate all’Organo antico della Basilica di San Lorenzo, in occasione dei lavori di straordinaria manutenzione eseguiti nel 2025. Alle 16.30, presso l’ Oratorio della Compagnia delle Stimmate, si terrà un incontro di approfondimento con Riccardo Lorenzini e Samuele Maffucci, organari e curatori dell’intervento, Gabriele Giacomelli, ispettore onorario per la tutela e il restauro degli organi della Soprintendenza A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Lorenzo, due appuntamenti tra musica, restauro e conoscenza

Approfondimenti su San Lorenzo Florence

Grottaminarda presenta due eventi all’interno della rassegna NatAmore, dedicati a musica, danza e solidarietà.

Per il Capodanno 2026 a Chiavari, sono previsti due eventi principali mercoledì 31 dicembre.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Lorenzo Florence

Argomenti discussi: Giaveno città dell'amore: per San Valentino torna Due cuori e un campanile tra luci, magia e mercatini; BALLABIO CELEBRA IL CARNEVALE: DOPPIA FESTA ALL’ORATORIO; Gli appuntamenti del XVII Febbraio alle Valli valdesi; Allo Spazio Gloria due appuntamenti per comprendere Gaza tra arte, testimonianze e cinema internazionale.

Il grande cinema fa tappa a San Lorenzo Nuovo: doppio appuntamento con l'Est film festivalAspettando l’ospite d’onore di questa edizione, ovvero Francesca Comencini che sabato 26 luglio a Montefiascone (piazzale Frigo) riceverà l' Arco di Platino dalla sindaca, Giulia De Santis, l’Est film ... ilmessaggero.it

Il 9 febbraio 1941 poco dopo le 8:15 gli inglesi iniziano il bombardamento sulla nostra Genova Uno di questi fa ingresso dal soffitto di San Lorenzo e cade a terra senza esplodere E pensare che gli avevamo venduto noi gli stessi proiettili che ci hanno c - facebook.com facebook

Roma, parla la donna aggredita a San Lorenzo: "Sto malissimo, mi hanno ricostruito la faccia". #lariachetira x.com