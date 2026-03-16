A Firenze, un gruppo di residenti di San Jacopino ha avviato un esposto raccogliendo immediatamente 250 firme. La richiesta principale riguarda un aumento delle misure di sicurezza nell’area. La petizione è stata presentata alle autorità locali, che ora sono chiamate a valutare le proposte avanzate dai cittadini. La mobilitazione è nata dalla necessità di migliorare le condizioni di vivibilità nel quartiere.

Firenze, 16 marzo 2026 - " Vogliamo più sicurezza". Con questo obiettivo, a Firenze, è stato depositato un esposto collettivo indirizzato alla procura della Repubblica, alla prefettura, alle forze dell’ordine, alla polizia municipale e alla sindaca, per denunciare la situazione di crescente insicurezza che da tempo interessa il rione di San Jacopino e le aree limitrofe del quartiere uno. In pochi giorni sono state raccolte circa 250 firme tra cittadini e commercianti, che hanno deciso di sottoscrivere il documento per chiedere interventi concreti e una maggiore presenza sul territorio. Le prime adesioni erano arrivate durante la manifestazione per la sicurezza che si è svolta sabato 7 marzo, quando oltre 200 residenti avevano sfilato in corteo per le vie del quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Jacopino, via all'esposto: subito 250 firme. “Vogliamo più sicurezza”

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