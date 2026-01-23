Firenze sicurezza | San Jacopino bersagliato da furti e spaccate Gianfaldoni | Vogliamo divise in strada tutti i giorni

A Firenze, il quartiere di San Jacopino è segnato da episodi di furti e danneggiamenti, con residenti e commercianti preoccupati per la sicurezza. La situazione ha portato a richieste di maggiore presenza delle forze dell’ordine in strada, al fine di garantire un ambiente più sicuro e tutelare la tranquillità della comunità locale.

FIRENZE – Residenti esasperati a Firenze nel quartiere di San Jacopino, in balia di furti nelle attività commercili e di spaccate sulle auto in sosta. La denuncia arriva ancora una volta dal Comitato Cittadini attivi di San Jacopino che oggi, 23 gennaio 2026, ha promosso a Firenze un nuovo incontro sul tema della sicurezza, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti di sindacati delle forze di polizia. "Vogliamo vedere le divise, vogliamo vedere sul territorio il personale, che sia polizia municipale, che sia guardia di finanza o altro, non importa. Non un controllo sporadico oggi e poi per una settimana non si vede più nessuno.

