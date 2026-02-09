San Donato Tavarnelle Rimonta all’ultimo respiro
San Donato Tavarnelle si prende un punto all’ultimo secondo in una partita ricca di emozioni. La squadra toscana recupera due gol e pareggia 2-2 contro Tau Altopascio, grazie a una rimonta che si chiude solo nel finale. La partita si mette subito in salita con i gol degli ospiti, ma i padroni di casa non mollano e trovano il pareggio negli ultimi minuti, regalando ai tifosi una scena di pura adrenalina.
San Donato Tavarnelle 2 Tau Altopascio 2 SAN DONATO TAVARNELLE (4-4-2): Tampucci; Leonardi (74’ Kovalenko), Alfani, Morelli, Pecchia (20’ Perugi); Torrini, Falconi, Ronci (71’ Ciravegna), Calonaci (61’ Sardilli); Lomangino (82’ Mignani), Nardella all. Bonuccelli TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Cabella; Soumah, Chiti, Nunziati; Carcani P., Carli (76’ Bagnoli), Bachini (90+2’ Manetti), Lombardo, Bouah; Carcani T. (68’ Tordiglione), Omorogieva all. Maraia Arbitro: Ferno di Fermo. Marcatori: 47’ Omorogieva, 70’ Carli, 85’ Perugi, 88’ Ciravegna. Note: espulsi Kovalenko, ammoniti Carcani P., Bachini, Ciravegna; angoli 2-5. 🔗 Leggi su Lanazione.it
