Salvezza il Castelfidardo si rilancia La Recanatese cede nel derby

Il Castelfidardo ha ottenuto una vittoria importante nel derby contro la Recanatese, che ha subito una sconfitta in questa partita. La formazione ospite ha schierato Petrucci, Ascoli, Paramatti, Dompnier, Fiscaletti, Tarulli (sostituito da Selemby al 25’ st), Abagnale (sostituito da Ruini al 41’ st), Clerici, Gallo, Morais (sostituito da Georgievski al 25’ st) e Valentino. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1 in favore del Castelfidardo.

2 RECANATESE 1: Petrucci, Ascoli, Paramatti, Dompnier, Fiscaletti, Tarulli (25’ st Selemby), Abagnale (41’st Ruini), Clerici, Gallo, Morais (25’ st Georgievski), Valentino. Panchina: Osama, Bugari, Taddei, Palestini, Traini, Dovhanyk. All. Cuccù RECANATESE: Zagaglia, Giusti, Carano (1’ st Ferro), Di Francesco (1’ st Ciccanti), Scorza (45’ st Paoltroni), D’Angelo, Fiumano, Pierfederici (1’ st Pesaresi), Eleuteri (22’ st Morichetta), Cocino, Chiarella. Panchina: Mezzelani, Mehmedi, Vecchio, Gori. All. Pagliari. Arbitro: Costa di Busto Arsizio Reti: 2’ pt Chiarella, 29’ pt e 35’ pt (rig.) Gallo. Note: espulso al 42’ st Chiarella per doppia ammonizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salvezza, il Castelfidardo si rilancia. La Recanatese cede nel derby Articoli correlati Sfida salvezza. Recanatese e Castelfidardo, decisiva la tenuta delle difeseFronti diversi ma pareri concordi: questa sorta di finale di domenica tra Castelfidardo e Recanatese che mette in palio punti determinanti per la... Pagliari sul match con il Castelfidardo. "Recanatese, domenica ci giochiamo una fetta di salvezza»Conoscendo bene Giovanni Pagliari, generalmente poco incline alle chiacchiere, era facile supporre che il "comandamento" di questa settimana fosse... Aggiornamenti e notizie su Salvezza il Castelfidardo si rilancia... Temi più discussi: SECONDA. Il Camerano supera lo Sa Castelfidardo e vede la salvezza; SECONDA D. Il Camerano batte SA Castelfidardo e vede la salvezza; Recanatese, altra caduta: il Castelfidardo vince 2-1 e i giallorossi temono la retrocessione; Oggi quattro gare, spicca il derby salvezza tra Biagio e Moie Vallesina. Castelfidardo. Cinque partite in casa per sperare nel miracoloCi credono a Castelfidardo di poter compiere il miracolo salvezza visto soprattutto il calendario e anche dopo le ultime ... sport.quotidiano.net Qui Castelfidardo. La stagione passa da due scontri salvezzaUna settimana di riposo dal campionato (fermo due giorni fa per gli impegni della Rappresentativa serie D Under 18 ... ilrestodelcarlino.it CANTÙ BATTE NAPOLI E ALLUNGA SU TREVISO: SALVEZZA PIÙ VICINA Crisi senza fine per la Guerri, al quinto stop consecutivo. Mentre sono due punti pesantissimi per l'Acqua San Bernardo. Finale: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/ - facebook.com facebook Il Genoa firma il colpo salvezza al Bentegodi, le speranze del Verona sono quasi finite #veronagenoa #seriea x.com