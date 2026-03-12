Domenica si gioca una partita importante tra Recanatese e Castelfidardo, due squadre impegnate nella lotta per la salvezza. La sfida si concentra sulla solidità delle difese di entrambe le formazioni, considerate decisive per il risultato finale. Entrambi gli allenatori sottolineano l'importanza di mantenere alta la concentrazione in fase difensiva, consapevoli che i punti in palio sono fondamentali per il loro campionato.

Fronti diversi ma pareri concordi: questa sorta di finale di domenica tra Castelfidardo e Recanatese che mette in palio punti determinanti per la sopravvivenza dovrebbe avere una chiave di lettura tecnica ben chiara ed è la "tenuta" delle rispettive difese. A ben vedere infatti, nonostante la posizione di classifica di estrema precarietà, gli attacchi sono tutt’altro che sterili e le due compagini dispongono di giocatori che hanno la caratura per trovare la via della rete in qualsiasi momento. Al di là del dubbio sulla presenza o meno di Nanapere (al momento è più no che sì), i giallorossi, con D’Angelo, Chiarella, Pierfederici ma anche con Pesaresi e Ciccanti, sono in grado di creare grattacapi a chiunque. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sfida salvezza. Recanatese e Castelfidardo, decisiva la tenuta delle difese

