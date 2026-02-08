Questa mattina l’assessore è uscito per visitare i negozi del centro storico. Ha parlato con i commercianti, ascoltando direttamente le loro richieste e i problemi che affrontano ogni giorno. Un modo per capire meglio cosa serve per aiutare il commercio locale e dare un input concreto alle attività commerciali.

Una mattinata tra i negozi del centro storico per conoscere gli operatori economici e ascoltare necessità ed esigenze della categoria. Così l’assessore Lorenzo Lorè, da poco titolare della delega al Commercio dopo il rimpasto in Giunta, ha debuttato tra gli operatori economici della città, guidato da una commerciante storica come Anita Francesconi. "Abbiamo visitato una decina di negozi tra Banchi di sopra, via Montanini e via Cecco Angiolieri – ha raccontato Lorè –. La mia è stata una passeggiata per ascoltare le esigenze e le preoccupazioni legate non solo alle contingenze della città, ma soprattutto al momento storico e all’ economia globale ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’assessore va nei negozi: "Un input al commercio"

Approfondimenti su Assessore Negozi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Assessore Negozi

Argomenti discussi: L’assessore va nei negozi: Un input al commercio; Pandino. L’assessore Vanazzi se ne va, in Giunta Mariconti; Maestra aggredita, l'assessore Dadati: Fatto gravissimo. Sicurezza e rispetto nella scuola non sono negoziabili; Latte. Regione Lombardia e Governo al lavoro con misure concrete.

L’assessore va nei negozi: Un input al commercioLorè, nuovo titolare della delega, in tour ieri tra le attività del centro storico Incontri per ascoltare, capire e creare un rapporto di fiducia con gli operatori. lanazione.it

Scritta intimidatoria contro l’assessore Sacripanti, Fdi: Totale soldarietàFratelli d’Italia Orvieto esprime la più ferma condanna per la scritta anonima, vile e infamante apparsa nei confronti dell’Assessore ... orvietosi.it

Presentazione bando “Negozi e Botteghe di Quartiere” Martedì 17 febbraio alle 19.30 Sala Consiliare Municipio 9 Incontro pubblico con la Presidente Anita Pirovano, l'Assessore al Commercio Mirko Mazzali, il Presidente della Commissione Commercio facebook